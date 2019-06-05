Дадут по ядерному загривку: Путин и Си Цзиньпин сделали Трампу последнее «русскокитайское» предупреждение

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Усиление антироссийских санкций и торговая война против Китая может вылиться для США в создание против них альянса Москвы и Пекина. Лидеры двух стран уже послали Вашингтону чёткий сигнал на очередной встрече в Кремле.

Долгие годы США были раздражителем для многих сильнейших стран мира, пытаясь влиять на любые процессы в каждом регионе мира. Сейчас же с приходом к власти Дональда Трампа, его политикой «войны против всех» врагов у Вашингтона ещё больше прибавилось.

В числе прочих особенно выделяются Россия и Китай. Уже пять лет Штаты обвиняют Москву во всех смертных грехах – «агрессии в Украине», угрозе НАТО, нарушении прав человека, «атаке на мирное население» в Сирии, «поддержку тирании» и даже вмешательстве в их внутренние дела. При этом за каждый мнимый «проступок» РФ пытаются «наказать» санкциями, давят на европейских лидеров с требованием поступить так же.

Китай же не угодил Трампу своим стремительным развитием и экспансии доступной продукции в том числе на рынок США. Американский лидер увидел в Пекине не просто угрозу своей экономике, но и страшнейшего соперника. При этом ничего лучше, кроме как ввести санкции и объявить торговую войну КНР глава Белого дома не придумал. В итоге Китай уже перешёл в контрнаступление, грозя оставить Штаты без электроники и массы продукции, на которой держится целый ряд ведущих отраслей американской экономики.

Но, похоже, останавливаться Дональд Трамп «на достигнутом» не намерен, а потому Китай и Россия готовы объединить усилия в борьбе с зарвавшимися Штатами. В частности, сегодня лидер КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву, где назвал Владимира Путина ближайшим другом. Главы двух стран тут же послали чёткий сигнал за океан – если Штаты не образумятся, им дадут по «ядерному загривку».

Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, решительно осудив нарушение США Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Можно сказать, что лидеры РФ и КНР сделали Трампу последнее «русскокитайское» предупреждение, призвав немедленно вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов американских границ на их национальные территории.

Если в отдельности президент США мог «огрызаться» как на Москву, так и на Пекин, то в случае создания антиамериканского альянса сделать это будет уже не так просто. У Трампа нет такого сильного союзника как Путин и Си Цзиньпин. С Европой Штаты с подачи главы Белого дома рассорились, а потому можно считать, что американский президент сам загнал себя в геополитический тупик.