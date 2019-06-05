Развития не ждать: Евросоюз продлил санкции против Крыма

Сегодня, 19:37

Постпреды Еврокомиссии продлили санкции ещё на год – до 23 июня 2020 года.

В Европе одобрили предложение главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которое она подала на рассмотрение 3 июня. Издание Bloomberg, ссылаясь на документацию ЕС, передаёт позицию европейцев относительно Крыма и Севастополя: Евросоюз «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию», поэтому продолжает санкции относительно юридических и частных лиц на территории Республики Крым. Впервые санкции были введены против Крыма в июне 2014 года.

Несмотря на то, что в Еврокомиссии отмели предположения, что продление санкций связано с последними политическими событиями в Европе, постановление появилось сразу после приезда в Брюссель Владимира Зеленского. Во время встреч с «европейскими партнёрами» украинский президент договорился о способах усиления давления на Россию санкциями.

Напомним, что санкции коснулись всех сфер деятельности на полуострове. С Крымом в двустороннем порядке запрещено поддерживать торгово-экономические, юридические, дипломатические и другие связи. Воды полуострова закрыты для туристических судов, кроме случаев экстренной помощи. На законных основаниях российские компании не могут распространить сферу своего влияния в регионе, но ухищряются находить санкциях лазейки.

Таким образом ещё год туристы в Крыму вынуждены будут страдать от отсутствия бесплатной связи, низкого качества обслуживания, индивидуального ценообразования на товары и услуги. Для них по-прежнему закрыты двери банков, в том числе, Сбербанка, местных представительств российских операторов сети, отделений Почты России и филиалов других отраслей отечественного бизнеса. Изолированность территории намекает крымчанам, что развития в составе России им ждать не приходится до снятия санкций. Кроме того, из-за продления ограничивающих мер под угрозой срыва опять оказался туристический сезон на полуострове – фактически, единственный источник хорошего дохода для многих местных.