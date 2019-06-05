«И нас поубивают пьяные офицеры?»: Жириновский рассорил Сеть предложением о легализации оружия

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Против права носить короткоствольное оружие граждане не возражают, но их возмутила дискриминация со стороны лидера ЛДПР.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский остро высказался о смерти 24-летнего спецназовца Никиты Белянкина. Смерть героического парня Владимир Вольфович воспринял едва ли не как личную трагедию. Его речь в эфире одного из популярных ток-шоу касалась предоставления права ношения оружия всем офицерам российской армии, всем военнослужащим структур, подобных спецназу ГРУ. По мнению политика, это поможет защитить россиян от подлых убийств.

Поддержал Владимира Вольфовича и ведущий программы Владимир Соловьев. Он согласился с тем, что этой категории россиян нужно предоставить право на ношение оружия в свободное от службы время. Однако Жириновский и сам, очевидно, того не желая, рассорил Сеть этим предложением. Возмутились россияне, которым показалось, что политик виноват в дискриминации населения по профессиональному признаку.

Подписчики удивлены тем, что в речи Владимира Вольфовича говорилось лишь об офицерах и других людях военной специальности.

«А кто же будет защищать нас от самих господ офицеров, которые решат покрасоваться, к примеру перед своей девчонкой?»,- поинтересовались они.

«И нас поубивают пьяные офицеры? Хрен редьки не слаще», - согласились другие комментаторы.

Некоторые из подписчиков Жириновского пришли к выводу, что России нужно брать пример с США и разрешить легально носить оружие всем благонадежным лицам. В Америке ношение огнестрельного оружия запрещено лишь для людей, имевших судимость и «отсидку» от одного года, наркоманов и граждан с неустойчивой психикой, для военных, изгнанных из вооруженных структур, лиц, отказавшихся о гражданства США, и для несовершеннолетних граждан.

Россияне в принципе не имеют права носить короткоствольное оружие. Им разрешены лишь охотничьи ружья и то, при наличии соответствующего документа. Оружие считается монополией силовых структур. Впрочем, некоторые ораторы считают легализацию оружия и вовсе началом конца. Тогда, как уверяют подписчики, любой митинг рискует превратиться в массовый расстрел недовольных.