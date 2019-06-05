Аля-Порошенко: Савченко разочаровалась в тактике Зеленского

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Зеленский на брифинге в Брюсселе обсудил противостояние «Северному потоку–2» и ситуацию на Донбассе.

Савченко сделала пару замечаний по поводу визита Зеленского в Брюссель, сравнив его с Порошенко. По её мнению, Зеленский ничего нового не сказал, а лишь продолжил тактику Порошенко, в чём Савченко и разочаровалась. Также она отметила что не стоит ожидать каких-то значимых изменений в отношении Европы к Украине.

В Брюсселе Зеленский обсуждал совместное «противодействие» против «Северного потока–2» и готовность Украины к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений.

Не стоит забывать, что и предыдущий президент Украины собирался закончить войну на Донбассе и воспрепятствовать постройке «Северного потока–2», который несомненно нанесёт ущерб экономике Украины. Таким образом многие видят в Зеленском не что-то кардинально новое и тот самый «приговор» Порошенко, а очередного политика «аля-Порошенко». Такая репутация будет прогрессировать до того момента пока в тактике Зеленского не появятся новые, и главное действующие решения.