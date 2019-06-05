Князь не вечен - вечна грязь: Видео падающей в лужу мэра Омска попало в сеть

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Градоначальница Оксана Фадина свалилась в лужу, инспектируя Советский округ на предмет благоустройства.

Отношение к чиновникам в России в последнее время сформировалось крайне неблагоприятное. Опросы показывают, что треть россиян испытывают удовлетворение от ареста госслужащих, даже не вникая в суть предъявленных обвинений. Виной всему можно назвать повальную коррупцию, халатность и оторванность от проблем народа.

Вот и, казалось бы, малопримечательный, но знаковый случай с мэром Омска вызвал ажиотаж в сети. Градоначальница Оксана Фадина. Горожане давно критикуют чиновницу за надменность по отношению к гражданам. И вот она получила «ответку». В сеть попало видео падающей в грязь мэра Омска. Фадина инспектировала на предмет благоустройства Советский округ и на себе прочувствовала, каково это – быть рядовым омичем, расхаживающим по разбитым грязным улицам каждый день. В определённый момент, проходя по одной из улиц, чиновница со «свитой» заметила препятствие – большую грязную лужу – и предложила перепрыгнуть её, но поскользнулась и свалилась прямо на землю.

Местный сегмент соцсети уже иронично отреагировал на инцидент. Пользователи, припоминая прежние «грехи» Фадиной, считают видео доказательством того, что «карма существует». Некоторые цитируют персонажей фильма Двенадцать стульев.

«Великолепный символ: отрыв от народа и падение!»

, - пишет один из них.

«Легко подняться с грязи в князи, Но должен помнить каждый князь, Что князь не вечен — вечна грязь!»

, - описывает своё видение ситуации другой участник обсуждения. К слову, сама Фадина отреагировала на конфуз вполне достойно. Испачкав лишь пиджак, чиновница отряхнулась и продолжила инспекцию.