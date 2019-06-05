Князь не вечен - вечна грязь: Видео падающей в лужу мэра Омска попало в сеть

Градоначальница Оксана Фадина свалилась в лужу, инспектируя Советский округ на предмет благоустройства.
Отношение к чиновникам в России в последнее время сформировалось крайне неблагоприятное. Опросы показывают, что треть россиян испытывают удовлетворение от ареста госслужащих, даже не вникая в суть предъявленных обвинений. Виной всему можно назвать повальную коррупцию, халатность и оторванность от проблем народа.
Вот и, казалось бы, малопримечательный, но знаковый случай с мэром Омска вызвал ажиотаж в сети. Градоначальница Оксана Фадина. Горожане давно критикуют чиновницу за надменность по отношению к гражданам. И вот она получила «ответку». В сеть попало видео падающей в грязь мэра Омска. Фадина инспектировала на предмет благоустройства Советский округ и на себе прочувствовала, каково это – быть рядовым омичем, расхаживающим по разбитым грязным улицам каждый день. В определённый момент, проходя по одной из улиц, чиновница со «свитой» заметила препятствие – большую грязную лужу – и предложила перепрыгнуть её, но поскользнулась и свалилась прямо на землю.
Местный сегмент соцсети уже иронично отреагировал на инцидент. Пользователи, припоминая прежние «грехи» Фадиной, считают видео доказательством того, что «карма существует». Некоторые цитируют персонажей фильма Двенадцать стульев.
, - пишет один из них.
, - описывает своё видение ситуации другой участник обсуждения. К слову, сама Фадина отреагировала на конфуз вполне достойно. Испачкав лишь пиджак, чиновница отряхнулась и продолжила инспекцию.