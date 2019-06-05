Либо Россия, либо США: Вашингтон поставил Турцию перед жёстким выбором из-за С-400

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Анкара рискует остаться без американских истребителей F-35, если не разорвёт контракт с РФ на поставку зенитно-ракетного комплекса.

Постоянный представитель США в НАТО Кэй Бейли Хатчинсон выдвинула Турции резкий ультиматум и поставила страну-союзницу перед жёстким выбором. Американцы полагают, что Анкара должна отказаться от С-400, которые российская сторона должна поставлять согласно крупному контракту.

В противном случае, Турция не получит истребители F-35, которые обязались поставлять США. Хатчинсон подчеркнула, что Россия является главным ослабляющим фактором для НАТО, поэтому иметь на вооружении и российские ЗРК и американские истребители невозможно. Необходимо выбирать либо одно, либо другое, считает постпред США.

Вместо С-400, Вашингтон готов рассмотреть поставки своего аналога – Patriot, но турецкая сторона отмечает, что процесс по покупке российского вооружения практически завершён. Анкара уверена, что вправе заключать и следовать договорам и с США, и с Россией, не видя в этом противоречия.

Вашингтон и ранее недвусмысленно намекал, что в связи с подобной «всеядностью», Турция может столкнуться с экономическими санкциями, вплоть до исключения из североатлантического альянса, но это так и не поколебало позиции союзника.