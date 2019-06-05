Госдума доверяет, но проверяет: Националисты могут не дать Зеленскому начать диалог с РФ

Сегодня, 09:29

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

Депутат Госдумы и первый зам комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с общественностью Константин Затулин высказал своё мнение о том, что Украина готова к диалогу с Москвой. В целом он поприветствовал желание Киева начать диалог и восстановление отношений, однако хоть Госдума доверяет, но проверяет подобные заявления глядя на поступки.

По словам Затулина, это может быть «дежурная риторика», на которую не стоит обращать внимание, поскольку на подобное заявление стоит смотреть через призму тех политических и общественных реалий, которые сформировались на сегодня. Дело в том, что националисты могут не дать Зеленскому начать диалог с РФ. Те настроения и движения на Украине, которые так тщательно взращивали 5 лет предыдущие власти - окончательно укрепились в обществе.

Националистические группировки могут устроить массовые беспорядки, поскольку сегодня они составляют то меньшинство, которого боится большинство граждан Украины. В целом, желание Зеленского не стоит принимать как дежурную риторику. Ведь в самое ближайшее время он уже может встретиться с Путиным.

С 28 по 29 июня в Осаке пройдет саммит G20, где уже ожидается встреча Трампа с Зеленским. Также в Кремле допускают встречу Путина с американским президентом, и не стоит исключать возможности начала диалога Зеленского и Путина прямо на саммите «Большой двадцатки».