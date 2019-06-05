«Мы заморожены в новой холодной войне»: Колумбийский эксперт назвал место эскалации конфликта РФ и США

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Конфронтационные войны могут получить своё продолжение на Украине как место соприкосновения интересов и цивилизаций.

На конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Колумбийский эксперт рассказал о своих предположениях возможной эскалации конфликта РФ и США. По его мнению, конфликт может начаться не на традиционных конфронтационных столкновениях в виде Сирии или Ближнего Востока, а именно в Украине.

С начала 2014 года в Украине произошел этап новой холодной войны, акторами которой остаются прежние представители. Но данную войну эксперт назвал отличимой от прежней.

Плацдармом для начала боевых действий выступает именно Украина из-за того, что там находится соприкосновение сил НАТО и России. Помимо этого, постоянные попытки Украины привить своему народу иную, «западную» цивилизацию, приводят к частичной диффузии предыдущей «православной» цивилизации. В результате чего место столкновения цивилизаций находится на территории Украины.

По мнению эксперта, предотвратить новую войну можно только повышением доверия между странами, и дальнейшим налаживанием отношений. Но без этого эскалация продолжится, и результаты могут быть фатальными. «Мы заморожены в новой холодной войне», – констатировал эксперт.