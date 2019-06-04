Стоит ждать провокаций? Украина и НАТО опять проведут совместные учения в Чёрном море

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Учения станут подспорьем к доверию Зеленскому со стороны европейских депутатов.

Во время первого официального визита новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стало известно о новом витке совместных учений НАТО и украинских военных, которые должны пройти в Чёрном море уже в июле. Эту информацию подтвердил генсек НАТО Йенес Столтенберг.

Детали на данный момент остаются не озвученными. Заявление прозвучало в ходе встречи формата Украина-НАТО, на которой в том числе обсуждались инициированные Зеленским темы «Как вернуть Крым» и «Как давить на агрессора». Украинский президент в то же время выразил готовность начать диалог с Россией и придерживаться Минских соглашений.

Как новоявленный политик представляет себе диалог формата Украина-Россия и одновременные учения НАТО в Чёрном море – неизвестно. Отметим, что Россия всё же может ожидать провокаций благодаря недавним поступкам руководства Грузии, которое готово принимать в своих водах Чёрного мора ещё больше кораблей альянса, создавая угрозу безопасности РФ. Впрочем, беспилотники НАТО нередко курсируют у российских границ, создавая неприятное ощущение.

Кроме того, очевидно, что первый визит Зеленского в Брюссель станет знаковым событием сродни произведению первого впечатления на «новых важных знакомых». Украинские эксперты, в частности политолог Руслан Бортник, отмечают, что первый визит на Запад означает, что Украина продолжит путь в Европу. Так, опять согласившись на проведение совместных учений, Зеленский фактически поставит печать под официальным курсом Украины в ЕС и НАТО, разрушив надежды 73% украинцев, желающих прекращения войны.