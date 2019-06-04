Короли «вбросов» - Лаврова удивила «компетентность» советников Трампа

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Глава Вашингтона серьезно «сел в лужу», положившись на газетный фейк об уходе экспертов РФ из Венесуэлы.

Сергея Лаврова удивила «компетентность» советников Трампа. Глава МИД РФ узнал о странной записи в Twitter американского президента. Сообщается, что Россия якобы вывела большую часть «своих» людей из Венесуэлы. Самое позорное для Дональда Трампа в этой ситуации то, что информация взята из газеты.

Ранее уважаемая за рубежом газета The Wall Street Journal сообщила, что российская корпорация «Ростех» уже не имеет в Венесуэле такого количества своих сотрудников, как ранее. Их стало меньше на несколько десятков, пишет издание. Сообщение тут же подхватил Трамп. Получается, что американский президент даже не «пробивает» информацию у проверенных источников? Это заподозрил и Лавров. Он не сомневается в том, что переданная Трампом информация – фейк.

Вероятно, советники Трампа – настоящие короли «вбросов». Газетный фейк мог всплывать в американском издании с целью раскачать отношения между РФ и США. Однако что думал в этот момент сам Трамп? Газета ссылается в своем сообщение на источники в Министерстве обороны РФ. При этом у самого министерства данные никто не подтверждал.

«Компетентность» советников Трампа ранее уже была оценена по достоинству пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Российские эксперты много лет занимаются обслуживанием техники, предоставленной Венесуэле, и это не является секретом. Опровержение поступало также и от «Ростеха», о чьих специалистах идет речь.

Белый дом любит попадать в СМИ, создавая сомнительные инфоповоды. При этом никто из окружения Трампа не боится опозориться. Так, несколько лет назад советница президента США Келлиэнн Конвей выбрала не самую удачную позу, чтобы запечатлеть начальника на «айфон» с представителями колледжей для афроамериканцев.