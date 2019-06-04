Газовая зависимость: Меркель вопреки антинемецким санкциям поддержала «Северный поток—2»

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Канцлер Германии настояла, что стране необходим российский газопровод для экономического развития.

Германия, следственно, и остальная часть Евросоюза, вопреки угрозе санкций не намеренна отказываться от российского газа. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила накануне. Политик поддержала двойную поставку газа в ЕС – через Украину и проект «Северный поток—2», который рассматривает как основополагающую составляющую немецкой экономики.

ФРГ уже включилась в программу энергетического перехода (Energiewende), который подразумевает смену источников энергии. Германия сделала ставку на ветровую, солнечную энергетику, а также газ, который, поставляясь в ЕС через ФРГ, позволит ей неплохо заработать.

США считают, что Европа вгоняет себя в газовую зависимость от России. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что строительством «Северного потока—2» Москва попытается разрушить американо-европейские торгово-экономические связи, поэтому Конгресс предложил 5 вариантов антироссийских, хотя в данном случае антинемецких, санкций против лиц, которые как-либо способствуют энергетическим проектам России.

В документе, опубликованном на сайте Конгресса, чётко прописано, что именно благодаря США Европа сегодня имеет процветающую экономику и только со Штатами её возможно сохранить. Европейским компаниям советуют строить бизнес без помощи российских ресурсов, очевидно, намекая на необходимость закупать за грабительские цены аналогичные услуги у США. Еврокомиссия всё ещё пытается уладить конфликт с американскими партнёрами, но так же поддерживает завершённое почти на 60% строительство «Северного потока—2».