Встреча «Нормандской четверки» зависит от позиции Киева - Песков

Сегодня, 16:03

Конкретная дата проведения саммита, пока не установлена, заявил Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Путина, Меркель и Макрона.

В вопросе необходимости и важности возобновления встреч в четырехстороннем формате европейские лидеры единодушны. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, могут начаться только тогда, когда украинская позиция и ее новая команда будут окончательно сформированы. Об этом пресс-секретарь российского Президента заявил, комментируя слова секретаря СНБО Украины Александра Данилюка, о возможном возобновлении переговоров в середине июля.

Переговорный процесс в «нормандском формате» проводится на уровне министров иностранных дел четырех государств, России, Германии, Франции и Украины. До мая этого года, Украину представлял Павел Климкин, теперь уже бывший министр иностранных дел. После инаугурации Владимир Зеленского, он сложил с себя полномочия и ушел в отставку. Для назначения нового министра иностранных дел Украины, кандидатуру Зеленского должна утвердить Верховная Рада, выборы в которую назначены на осень. Учитывая все эти факты, встреча может состояться не раньше ноября-декабря 2019 года. И это только при условии, что Рада быстро сформирует коалиционное большинство.