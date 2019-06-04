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Не так давно «юрист» ФБК Любовь Соболь выступала на эфире в программе «Навальный Live». В ходе эфира она изо всех сил пыталась откреститься от разоблачительных публикаций о «юристе» так называемого ФБК.

В ходе передачи Соболь пожаловалась, что ее семью якобы необоснованно травят журналисты, а информация о некрофильских наклонностях мужа, избиение дочери и негатив о родителях – якобы полная чушь. Однако фактов в подтверждение своих слов «юрист» ФБК так и не представила.

Огромный интерес вызывает упорное нежелание Любови Соболь не говорить о темных моментах биографии членов ее семьи. В частности, во время оправдательной речи «юрист» ФБК не сказала, что ее отец Эдуард Феденев работал в компании «Банкс-Эксперт» и за деньги выдавал положительные заключения кредитным организациям, которые либо были на грани закрытия, либо находились в стадии ликвидации.

Также навальнистка ни разу не упомянула о своем брате, а ведь Григорий Мусатов, был активистом Евромайдана. Он похож на деда Любови Андрея Феденева, служившего в годы войны под началом национального предателя генерала Власова. Об этом Соболь также предпочитает не вспоминать.

Ставленница Алексея Навального упорно не желает освещать тему многомиллионной недвижимости своей семьи, хотя ранее пообещала раскрыть данную информацию при наличии общественного запроса. Также Соболь игнорирует вопрос об отсутствии у неё диплома юриста. Об этом ранее рассказывала бывшая участница «расследования» о детском питании в Москве Екатерина Ковалева.

Особое место в оправдательных речах Соболь занимают хвалебные опусы в адрес своего мужа Сергея Мохова. Однако одновременно с этим «юрист» ФБК не рассказывает о том, что он ей постоянно изменяет. Об этом неудобном моменте семейной жизни четы Соболь-Мохов рассказывали многочисленные Телеграм-каналы, также такая информация была представлена в фильме НТВ «Господин Навральный 2: переход наличности». Более того, соратница Алексея Навального молчит про связи своего мужа с московской «кладбищенской мафией».

В целом ничего удивительного в том, что Соболь не желает всего этого рассказывать, нет. Кто захочет голосовать за кандидата в Мосгордуму, у которого настолько запятнанная репутация и куча скелетов в шкафу?