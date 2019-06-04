Угрозы США не сработали: Эрдоган не откажется от российских С-400

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Первая партия ракетных комплексов должна поступить в Турцию уже в июле.

Президент Турции Эрдоган не откажется от покупки российских ракетных установок С-400. Он заявил об этом в недавнем интервью для местной газеты.

Судя по решительному настрою турецкого лидера, угрозы США касательно зенитных комплексов не сработали. Руководитель государства отметил, что они не намерены менять свои планы и отступать назад по вопросу о ЗРК России.

«Мы имеем определенные соглашения, которые мы выполняем», - заявил Эрдоган.

Он добавил, что в случае предоставления США выгодного предложения, турецкая сторона будет готова приобрести и американские ракетные комплексы Patriot. Но, увы, пока такой выгодной инициативы не поступало.

После того как турецкое правительство заявило о намерении купить российские зенитно-ракетные комплексы «Триумф», США заняло грубую позицию. Вашингтон начал угрожать Турции введением санкций и ухудшением политических отношений. Якобы С-400 не совместимы с военными натовскими стандартами и чреваты огромной опасностью для истребителей F-35.