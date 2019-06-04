Развод по-белорусски: Лукашенко охладел к Москве и строить старые отношения не намерен

Сегодня, 10:48

Минск отказывается от белорусско-российской интеграции, и отношения выстраиваться будут исключительно в рамках ЕАЭС.

Именно так на первый взгляд можно рассудить об отношениях между Москвой и Минском. Теперь Беларусь занимает позицию только партнёра по ЕАЭС, а не как самого ближайшего друга и союзника. Лукашенко наметил не путь примирения после долгих споров относительно таможни и цен на нефтепродукты газ, а теперь его путь охлаждения двусторонних отношений.

Развод по-белорусски будет проходить не так громко как с Украиной было. В Минске понимают, что резко обрывать отношения с Россией нельзя, поскольку это критически скажется на экономике и обороноспособности. Постепенное охлаждение и установление рамок сотрудничества, в которых сама Беларусь будет держаться и будет придерживать Россию — это и есть стратегия мягкого развода.

Лукашенко охладел к Москве и строить старые отношения не намерен. И виной не скандал с грязной нефтью, она была лишь поводом, который удачно подвернулся. Вероятно, что причиной стали высокие амбиции президента Лукашенко, которые он питал к России и её ресурсам.Об этом говорят его постоянные «обиды» из-за цен на нефть, на газ, топливо и масла. Потом запреты на экспорт некоторых нефтепродуктов, которые Минск благополучно нарушил.

Как следствие — ограничение ввоза этих продуктов в Беларусь со стороны России.

Такая же ситуация сложилась и с таможней и поддельными сертификатами, а также «белорусским хамоном и устрицами». Минск обиделся на эмбарго и установление пограничного контроля со стороны РФ. Чрезмерные амбиции не приводят к хорошим отношениям, а только портят их. Лукашенко ещё планирует вынести на референдум продление президентского срока до 7 лет, и постепенно готовит место для своего сына.