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Гибель 298 человек в крушении рейса MH17 Malaysia Airlines по сей день не даёт покоя следственной группе JIT.

Пять лет прошло, а точка в расследовании так и не поставлена. Следственные действия проведенные Россией в этом вопросе, по мнению Помпео, явно недостаточны. Отчитаться в причинах катастрофы - в собственных интересах России, заявил он.

Трагедия с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур рейсом MH17, произошла 17 июня 2014 года недалеко от Донецка. Украинские власти сразу же обвинили ополченцев. Но непризнанные республики Донбасса обвинения в свой адрес категорически отвергли, мотивируя это тем, что вооружения способного «достать» летящий на десятитысячной высоте самолет, у них просто нет. По мнению властей республик, это могли сделать только средства ПВО вооруженных сил Украины.

Была создана международная следственная группа, приступившая активно расследовать крушение. Расследование проводилось без участия представителей от РФ. По представленным промежуточным итогам, лайнер был сбит ракетой из ЗРК «Бук», принадлежащего одной из российских воинских частей.

Россия провела параллельное расследование, и представила убедительные доказательства того, что ракета была выпущена украинским «Буком». К материалам следствия прилагались данные российских радаров и заключение экспертов, разработчиков вооружения. Но все представленные Россией материалы, международная следственная группа проигнорировала.