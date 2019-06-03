Так Путину еще никто не льстил - Поклонская намекнула на «возрождение монархии» в России?

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Царский режим Николая II поддерживают 99,8% россиян, если верить экс-прокурору Крыма. Вот только к чему данная статистика?

Стало известно, что Наталья Поклонская, депутат Госдумы, в одном из своих высказываний упомянула, что царский режим Николая II поддерживают 99,8% россиян. К чему была приведена данная статистика – неизвестно, но, по всей видимости, женщина попыталась в очередной раз подчеркнуть святость и чистоту императора, которого «вероломно убили большевики». Или же, наоборот, говорила именно о якобы приверженности россиян к монархии.

Проводила ли депутат опросы? Вряд ли, но утверждает весьма уверенно. Владимиру Путину, конечно, так еще никто не льстил, но, кто знает, возможно, Поклонская намекнула на «возрождение монархии» в России в каком бы то ни было виде. По Сети уже давно ходят так называемые «мемы» и смешные картинки с интерпретацией нынешнего президента РФ в виде царя с короной на голове. Не всегда, конечно, в положительном ключе, но пользователи уж точно не придают этому особого значения.

А вот Наталья, которая очень лояльно относится и к Николаю II, и к Владимиру Путину, по всей видимости, хотела бы видеть своеобразное объединение культовых личностей в истории.