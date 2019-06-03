«Северный поток» имени Ленина? Путин и Медведев пытаются строить мировой социализм - Жириновский

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Газопровод, по мнению политика, бессмысленная трата денег, ведь еще в 1945 году надо было заставить миллионы немцев «пахать» на благо СССР.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз разместил занимательный исторический пост, сопряженный с современностью. Начинает рассказ он с преступлений большевиков, которые так и не выполнили своих обещаний, ведь сейчас люди не получили ни земли, ни заводов, ни мира. Как советское время можно сравнивать с современностью – неизвестно, ведь на момент правления компартии колхозы получили свою землю, рабочие трудились на национальных заводах, а о мире нельзя говорить в контексте одной страны. Только сейчас миром правят олигархи и богатые люди, а ранее и миллионеров-то, по сути, в России не было. Впрочем, подобные сравнения так и останутся тайной, которую, возможно, Жириновский когда-то откроет. Можно сказать одно: профессионал может получить исторический инфаркт, прочитав такой текст.

Также важным аспектом у Жириновского был и газопровод «Северный поток - 2», который, по мнению Владимира Вольфовича - мероприятие вроде бы неплохое, но уж больно дорогое. Он так подал свою мысль, будто считает, что Путин и Медведев пытаются строить мировой социализм, а «Северный поток» строится во имя Владимира Ленина. К тому же, по словам главы ЛДПР, советской власти необходимо было, как победителям, отнять у Германии всю ее промышленность, а также заставить миллионы немцев трудиться во благо народа. Однако, чем в таком случае это отличается от действий самих нацистов? Неужели для «благоденствия» необходимо страдание другого народа и преступные действия по отношению к ним? Нет. И весь мир поступил правильно, чтобы Мировая война не угрожала планете снова.

Таким образом, Жириновский почему-то выставил правительство, как последователей большевизма, в конце заключив, что только он и его партия трудятся на благо народа. Однако, Владимир Вольфович так часто «переобувается» и меняет свое мнение, что имеет минимальное количество мест в парламенте. Это и неудивительно.