Побойтесь рака - Правительство согласилось «зачистить» кафе от кальянов и вейпов

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Также в списке «не менее вредных, чем сигареты» окажутся электронные «раковые палочки».

Законопроект о перенесении антитабачного закона на вейпы, электронные сигареты и кальяны согласился поддержать кабмин. Его разработали депутаты Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков.

Сенатор сообщает, что такая поправка предлагалась и раньше, но в тот момент Минздрав и правительство России придерживались другой точки зрения: нет продуктов горения табака – не вредит здоровью на уровне табака. В итоге, пришли к решению сделать отдельный закон, а не расширять существующий антитабачный. Для этого сформировали новую категорию – средства, доставляющие никотин без горения табака. Это привлекло Министерство здравоохранения на сторону авторов проекта, но решили, всё же, расширять существующий антитабачный закон.

Минздрав сообщает, что кальян повышает артериальное давление, отрицательно влияет на работу лёгких, может распространять инфекции. А электронные «раковые палочки» и системы, сиречь вейпы, ещё и работу сердца нарушают. К тому же, курителям всё равно стоит бояться рака – появилась информация о развитии онкологии желудка.

Да и «зачистка» общественных мест от курителей положительно скажется на комфортности отдыха.