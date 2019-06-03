Политический импотент - Кучма не способен на урегулирование конфликта на Донбассе

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Ранее Кучма попросился в отставку, потому как считает себя слишком старым для этой миссии.

Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Первая встреча традиционно состоится уже через два дня в Минске. По словам Зеленского, у него есть уже дорожная карта, как будет происходить урегулирования конфликта на Донбассе. Однако полномочный представитель и глава группы Кучма может всё испортить.

Леонид Данилович не способен на урегулирование конфликта на Донбассе. Он уже находился на этом посту при Порошенко, и, как известно, он не добился ничего. Кучма уже как политический импотент, который хочет, но не может ничего сделать. Может быть, он даже понимает, как всё должно делаться, но он не в состоянии что-либо предпринимать уже. И это не в возрасте дело, а причина в том, что Кучма не имеет политической воли. А это самая важная составляющая политических диалогов и переговоров по урегулированию.

Складывается такое мнение, что контактные группы просто приезжают в Минск для проведения протокольной встречи, после чего, расходятся кто куда. Иначе нельзя объяснить, что можно было делать на протяжении четырех лет переговоров. А, как известно, результатов практически никаких не было достигнуто за это время. Зеленский совершает ошибку или делает намеренный шаг к затягиванию конфликта. Кучма заявил, что Украина будет инициатором прекращения огня, пока будет собираться оружие.