Возвращение Крыма окупилось: На московскую квартиру Аксёнова россиянин копил бы 1000 лет

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По иронии судьбы, в этом же элитном доме, в квартире, доверху заполненной пачками денег на сумму 9,5 млрд рублей, жил до своего ареста знаменитый полковник Захарченко.

Неизвестно, увидел ли в этом некий знак или зловещее предзнаменование Сергей Аксёнов, но, скорее всего, этот факт его не должен смущать. Ведь, московская квартира на Пречистенской набережной ценой в 400 млн рублей, по документам принадлежит его дорогой тёще.

По прикидкам досужих любителей считать чужие, честно заработанные деньги, выяснилось, что рядовому россиянину пришлось бы копить на такое жильё целую 1000 лет. А, поскольку, глава Крыма по определению не может быть рядовым, то и вся его семья попадает в разряд «особых» граждан. Особенно, если дело касается бизнеса, в который вовлечены жена, тёща, сын, дочь, зять, сватья и прочие многочисленные родственники Аксёнова.

По крайней мере, это подтверждают сведения из открытых источников и документы, которыми располагают в некоторых изданиях, в частности, The Insider. Сам Сергей Валерьевич всегда вовремя предоставляет декларацию о своих доходах, которые, кстати, за прошлый год составили 3 млн рублей.

Нехитрая арифметика позволяет посчитать, что глава автономной республики смог заработать почти на 2,5 квадратных метра в жилом комплексе Barkli Plaza, где прикупила квартирку тёща, и где стоимость одного «квадрата» равняется 1,9 млн рублей. Наверняка, своей маме помогла жена Аксёнова, заработавшая 13 млн за год, но и этого явно не хватает, чтобы покрыть стоимость элитного жилья.

Остаётся признать, что основной доход приносит бизнес, в который вовлечена вся родня Сергея Валерьевича, и который охватывает широчайший спектр деятельности – от похоронных услуг и салонов красоты до строительства и сдачи в аренду недвижимости.

Примечательно, что передача госимущества в частное пользование клана Аксёнова происходит без надлежащих тендеров. В лучшем случае, конкурсы проходили при участии фирм, которые формально заявившись на них, практически сразу же отказывались от соперничества в пользу организаций, принадлежащих Семье.

Естественно, все эти факты вовсе не свидетельствуют о деловой хватке главы Крыма, полностью погружённого в государственные дела и никак, наверняка, не участвующего в бизнес-проектах своих родных. Напротив, Сергей Аксёнов может смело полагать, что возвращение Крыма в «родную гавань» полностью окупилось, открыв всем широкие горизонты для улучшения благосостояния.