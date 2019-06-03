НедоДоктор: Причина провалов Голиковой в соцсфере может крыться в «липовой» диссертации

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Реформатор, согласно разоблачающим материалам Диссернет, из зампреда правительства РФ, получился совершенно никакой.

Зампред правительства РФ по вопросам социальной политики, экс-министр здравоохранения и социального развития РФ, а также декан факультета государственного управления и финансового контроля в правительственном университете. И это далеко не полный список регалий Татьяны Голиковой. Правда, с реформами, несмотря на такой послужной список, у чиновницы, судя по отзывам россиян в сети, все еще туго.

Однако, стоит полагать, что причина провалов Голиковой в соцсфере может крыться в вероятной «липовой» диссертации. В 2016 году портал Диссернет уличил Татьяну Голикову в плагиате, из 292 страниц где 2/3 были заимствованы из чужих работ. Диссертацию эту она защитила ещё в 2008 году, а только в 2016 её обвинили в плагиате. Однако зампред поспешила оправдаться тем, что она занимала с 1999 года должность замминистра финансов, и все методички, и научные рекомендации, и собственные публикации она использовала в работе.

Правда, стоит ли комментировать её списывание?

Вероятно, целесообразнее оценить работу зампреда как реформатора и посмотреть на оценку граждан РФ. Последним же не нравится то, какие в последнее время приходят идеи в голову чиновникам. Так, Голикова предложила объединить пенсионный фонд, социальное страхование и медицинское страхование в одну структуру, и, скорей всего, сделать не зависимым от государства. Странное предложение, однако. Как и обязательное медицинское страхование.

Последние данные опросов показали, что четверть россиян не может купить что-то кроме еды. Так как тогда «недоДоктор» экономических наук хотела внедрить это в здравоохранение, ведь люди попросту не смогут позволить себе такой роскоши.

Теперь в больницах в очереди можно встретить тех, кто жалуется на то, что врачи не принимают без страховки. Тем временем, в Дагестане главу местного форда медстрахования обвинили в мошенничестве на 210 млн рублей: он получал страховку с умерших пациентов, которых якобы они лечили. Очевидно, сказывается на компетентности и позаимствованная диссертация, ведь если в научной работе случился позорный провал, то чего стоит ждать от работы в социальной сфере великой державы?