Пока, стандарт! Привет, ГМО! Россия избавляется от 10 тысяч советских ГОСТов

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«Устаревшие стандарты мешают развитию бизнеса и экономики», - уверен глава Росстандарта.

Начальник Росстандарта Алексей Абрамов анонсировал, что Россия избавляется от 10 тысяч советских ГОСТов. Он считает, что стандарты, установленные почти 30 лет назад, уже устарели. Современные технологии производства требуют принятия совершенно других образцов.

Если тщательно обдумать заявление Абрамова, то получается, что единственный барьер, защищающий продукты от химической обработки, бесследно канет в прошлое. Пока, стандарт - привет, ГМО?

Руководитель Росстандарта отметил, что период действия госстандарта планируют сократить до 10-11 лет, вместо ранее установленных 21. В организации предполагают, что введение совершенно новых эталонов качества производимой продукции может подтолкнуть компании к обмену более лучшими практиками и переходу к современной технической политике.

Однако россияне восприняли данную новость весьма настороженно. Они считают, что прежде чем отменять действия государственного стандарта, необходимо согласовать и ввести в действие новый стандарт. Действовать необходимо с умом, ведь большинство составов и параметров продукции не изменились, даже по прошествии не одного десятка лет.