Сегодня, 08:50

Геннадий Кернес призвал Украину «не стесняться» прямых переговоров Россией.

Сейчас особенно актуальным для незалежной стал вопрос прямых переговоров, поскольку уже совсем скоро Киев лишится нефтепродуктов и нефти из России. Но самым главным вопросом для Киева последние пять лет остаётся прекращение огня на Донбассе и установление мира там. Однако предыдущие власти не преуспели в этом, более того, даже усугубили ситуацию намеренно.

Глава Харькова считает, что пора прекратить стесняться говорить напрямую с Россией и прекратить себе вредить этим.

«Мы должны в первую очередь покаяться. Что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения», - сказал Кернес.

Однако его заявления справедливы и более того, мэр Харькова в дальнейшем может инициировать переговоры с РФ о мире. Харьковчане поддерживают его уже на протяжении поти 10 лет, и это говорит о его высоком рейтинге и действиях.

Глава Харькова может попробовать достучаться до нынешней украинской власти, поскольку от предыдущего президента и его команды он так и не смог получить желаемого. Считается, что Кернес всегда был пророссийски настроен, поэтому после сноса бюста Жукова от мэра такие заявления относительно РФ вполне ожидаемы. По его словам, с умом и миром нужно подходить к соседству с Россией, а географическая близость тому свидетельство. Если у него получится убедить власть в необходимости переговоров с Россией, что потом непременно скажете на «нормандском формате» переговоров, то Кернес может получить все регалии миротворца, добившегося того мира, который ждали долгие годы.

Напомним, накануне в Харькове националисты снесли памятник Жукову. Горожане возмущены таким действиями и требуют наказать тех, кто это совершил. Практика сносить памятники - это ещё школа предыдущей власти. Харьковчане надеятся, что в скором времени им не придётся больше наблюдать разгул националистов и вандалов в своем городе.