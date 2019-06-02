«Рубят» миллионы на учебниках: Глава Минпросвещения Васильева протягивает в министерство кипрский офшор?

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Сестра Ольги Юрьевны, по данным журналистов, занимает в «мутном» издательстве «Просвещение» не последнее место.

Вот уже три года как сферу образования в России развивает Ольга Васильева. Первая женщина-министр просвещения сразу взялась за дело. Дело это оказалось весьма прибыльным для некоторых коммерческих структур и, по слухам, весьма сомнительным.

В частности, в декабре прошлого года в экспертных кругах заговорили о проблемах в экспертизе учебников для Минпросвещения РФ. Якобы Российская академия образования (РАО) выдала тысячи шаблонных заключений по итогам проверки отдельных издательств. Федеральные СМИ об этом не сообщали, но сетевое издание The Moscow Post, ссылаясь на собственные источники, писало о подготовке к возбуждению уголовных дел.

Всё дело в том, что основным поставщиком учебников для Минпросвещения РФ в период руководства Ольги Васильевой стало издательство «Просвещение». Компания бизнесменов Владимира Узуна и Олега Ткача PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED, которой оно принадлежит, зарегистрирована в офшорах на Кипре. The Moscow Post тогда допустила, что Ольга Васильева могла лоббировать интересы «Просвещения», а потому, вероятно, замешана в махинациях с учебниками. Поскольку бюджету, как утверждает издание, это обошлось в 56 млн рублей, силовики не могли обойти стороной возможное «лобби» в министерстве Васильевой.

Примечательным в этой истории является и тот факт, что в состав попечительского совета упомянутой РАО, отвечающей за допуск учебников «Просвещения» и других издательств, входят как сама Васильева, так и бенефициары того же «Просвещения» Владимир Узун и Олег Ткач. Также в его составе числится Людмила Вербицкая, автор некоторых учебников, которые проверяет РАО. Если эти сведения верны, налицо самый настоящий конфликт интересов. Выходит, что бизнесмены «рубят» миллионы на учебниках и сами же могут влиять на процесс проверки собственной продукции.

Роль министра Васильевой в этой схеме может быть колоссальная. The Moscow Post оперирует слухами о связях Ольги Юрьевны с владельцем «Просвещения» Узуном. Наиболее же показательным фактом может стать то, что, по данным СМИ, родная сестра главы Минпросвещения РФ занимает руководящий пост в издательстве. Правда, проверить достоверность этой информации пока не представляется возможным. Васильева тщательно скрывает от общественности своих родственников.

Однако, если это всё на самом деле так, то выходит, что Ольга Юрьевна, которой так доверял премьер Дмитрий Медведев, предвзято относится к отдельно взятому партнёру ведомства. Неужели глава Минпросвещения действительно протягивает в министерство кипрский офшор ради личной выгоды и выгоды своих родственников?