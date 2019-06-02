Теневой старец: Духовник Патриарха «благословил» Путина на безбрачие

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Схиархимандрита Илию называют провидцем и «самым модным старцем», к мнению которого прислушиваются Путин, Медведев и другие сановные фигуры.

С Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, если верить источникам, его связывает давняя дружба, идущая со времени совместной учёбы в Ленинградской духовной академии. В последствии старец из Оптиной пустыни стал духовником главы РПЦ и одним из самых влиятельных лиц в церковной иерархии. В свое время, он был популярнее самого Патриарха Алексия II, когда к нему совершали паломничество верующие ос всех концов страны.

Говорят, что в 90-е годы в своей келье старец лично проводил обряд экзорцизма, изгоняя бесов из посетителей, «одержимых дьяволом». При этом, многие отмечают одну характерную черту Илия – он уделяет большое внимание власть предержащим, не требуя взамен, как утверждают, никаких материальных благ.

Как бы то ни было, но к старцу нередко обращаются за советом многие чиновники, депутаты и, даже, премьер Медведев с супругой приходили к нему на аудиенцию. Некоторые лица, хорошо владеющие информацией о закулисье РПЦ, утверждают, что Илий является своеобразной теневой фигурой, имеющий некоторое влияние на принятие важнейших решений в различных сферах.

Например, высокопоставленные политики во главе с советником президента приезжали к нему накануне заключения важнейшего договора с Украиной в 2013 году. На предложение чиновника вместе полететь в Киев и лично переговорить с президентом Янковичем, старец ответил отказом. И кто знает, как бы повернулись дальнейшие события, если бы он согласился. Кроме этого, поговаривают, что как-то, в канун Пасхи, его посетили около 40 высших военачальников РФ, что лишний раз подтверждает универсальность благословления старца.

Одним из важнейших качеств Илия многие называют якобы имеющийся у него дар провидения. Свои советы он, как правило, сопровождает наглядными примерами. Одному губернатору, пожаловавшегося на проблемы личного характера, Илия посоветовал дистанцироваться и от жены, и от любовницы. Своё убеждение духовник Патриарха веско аргументировал тем, что рядом с Путиным женщин нет, поэтому его дела всегда сопровождает успех.

Возможно, по его совету президент публично объявил о разводе с женой Людмилой, а все последующие домыслы о его семейной жизни тонут в ворохе слухов, фантазий и полуправд. Создаётся ощущение, что старец благословил Путина на безбрачие, по крайней мере, до той поры, пока он не сложит с себя обязанности российского лидера.