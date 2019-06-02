От журнализма к терроризму - Познер появился на «Миротворце»

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«Попытка легализации аннексии АР Крым» - явно «достойный» повод.

Владимир Познер, российский телеведущий и журналист, засветился на украинском сайте «Миротворец» - со скандальной репутацией и предназначением. Ресурс появился в 2014 году и служит, согласно официальным данным, в качестве базы данных террористов и тех, кто участвует в конфликте на Донбассе со стороны ДНР или ЛНР. На деле, сюда сбрасывают тех, кто просто побывал на Донбассе, не являясь гражданином Украины. К журналистике этот сайт никакого отношения не имеет, к терроризму – довольно смутное.

Поводом для внесения Познера послужили «справедливые» причины: он сознательно пересекал государственную границу Украины, принимал участие в российских мероприятиях против Украины и пытался легализовать аннексию Крыма.

Для полного понимания смысла, можно добавить, что ранее на сайте появлялась жена президента Елена Зеленская, за некий «репост». Впрочем, позже её удалили, мол, доказательств нет. Ещё одним «резидентом» стал Михаил Галустян, также за посещение Крыма после его воссоединения с Россией. Небось, тоже легализовать захват хочет.