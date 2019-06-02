Не получается быть милым: Конфетка Жириновского едва не травмировала психику ребенка

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Толпа сторонников ЛДПР, во главе со своим вождём, окружила опешившую 3-летнюю девочку, а сам Владимир Вольфович и вовсе вогнал ее в ступор своим назойливым вниманием.

Методы агитации Владимира Жириновского и его ЛДПР давно вызывают у россиян неоднозначное впечатление. Раздача на улицах бутербродов с икрой и наличных денег прохожим порой воспринимается как подкуп избирателей или «подачка». Не гнушается Жириновский и перед тем, чтобы использовать детей для своей промо-кампании.

Очередной такой случай произошёл в Туле, куда лидер ЛДПР отправился для встречи с избирателями. Однако нужного эффекта добиться Владимиру Вольфовичу не удалось – милым у него быть не получается.

Так, на медийных ресурсах ЛДПР накануне активно «разгонялось» видео, где Жириновский качает на качели маленькую девочку. Ребёнок с родителями отдыхал на детской площадке, когда толпа сторонников ЛДПР, вместе с партийным лидером, прогуливалась по Туле. Владимир Вольфович решил воспользоваться моментом и показать россиянам свою заботу о детях, но на деле продемонстрировал лишь истинное отношение к себе со стороны маленьких россиян.

Юная тулячка была явно не в восторге от шумной кампании и грозного «дедушки», который внезапно взялся за ней ухаживать. Конфетка же Жириновского и вовсе едва не травмировала психику ребёнка, который не знал, как ему поступить в данной ситуации. Понял свой провал и лидер ЛДПР – на видео он признаёт, что толпа «либерал-демократов» напугала ребёнка и обещает малышке отдать её назад родителям. В итоге в проигрыше оказались все – Жириновский вместо удачного ролика получил провал, а девочка едва не была травмирована психологически.