Папа пристроил? Глава Минсельхоза Патрушев может быть подставной фигурой для вице-премьера Гордеева

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Никто и представить не мог чуть более года назад, что глава терпящего миллиардные убытки Россельхозбанка Дмитрий Патрушев пойдёт на повышение, причём в отрасль, с которой он знаком лишь по смежным связям.

Год назад Дмитрий Медведев представил состав своего обновлённого кабмина, где не нашлось места Александру Ткачёву. Экс-министр сельского хозяйства, вероятно, окончательно поставил на своей министерской карьере крест за два месяца до этого, когда оскандалился в видео, где под бокал шампанского хвастал «аграрным лобби» в правительстве.

На место Ткачёва эксперты предлагали несколько вариантов. Ходили слухи, что после внушительных результатов на президентских выборах Минсельхоз возглавит Павел Грудинин. Однако наиболее вероятным преемником Ткачёва называли его «зама» Сергея Левина. Последнего считают человеком Медведева, а потому его «важность» для работы обновлённого кабмина под сомнение даже не ставили.

Но тут выяснилось, что пост министра сельского хозяйства был уготован человеку, который с агропромышленным комплексом связан лишь косвенно. Ведомство с подачи Медведева возглавил сын секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева – Дмитрий Патрушев. Сомнения на его счёт одолевали экспертов не только из-за недостатка опыта. Возглавляемый им Россельхозбанк несколько лет подряд был чрезвычайно убыточным и стоил бюджету РФ десятки миллиардов рублей, а потому повышение даже для сына близкого знакомого Владимира Путина Николая Патрушева стало для многих неожиданностью.

Но, может быть, глава Минсельхоза Патрушев действительно находится на своём месте? Ведь не исключено, что он является подставной фигурой для вице-премьера Гордеева.

Упомянутый Сергей Левин, несмотря на приход нового министра, сохранил пост замглавы ведомства. Значит, Дмитрий Медведев оставил присматривать за Патрушевым своего человека? Возможно, ряд важных решений вместо «банкира» Патрушева принимает именно Левин. Что же до вице-премьера Алексея Гордеева, то ещё до объявления состава нового кабмина в СМИ муссировались слухи, будто экс-министр сельского хозяйства будет совмещать пост зампреда правительства с руководством Минсельхозом. Об этом РБК сообщали источники в кабмине, то есть подозрения, вполне вероятно, имели под собой основания.

Может быть, на деле всё так и вышло. Возможно, Дмитрия Патрушева действительно в правительство «пристроил папа»? Но Дмитрий Медведев оказался хитрее и сделал из него прикрытие для своих людей - Гордеева и Левина, которые фактически и руководят сельским хозяйством России? Однозначного ответа на эти вопросы получить вряд ли получится. Однако тот факт, что вокруг Патрушева-младшего собралось так много связанных с Медведевым людей, говорит лишь об одном – премьер не доверяет своему министру сельского хозяйства.