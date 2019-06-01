Дети в «золотых» пелёнках – Как Матвиенко и СФ заботились о детстве россиян в 2018 году

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Спикер Совета Федерации настаивает, что забота о детях – всегда приоритет для правительства.

1 июня, в День защиты детей, с поздравлением к россиянам обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Чиновница, прослывшая «мамой всея Руси», в который раз отметила, что защита детства остаётся для СФ приоритетной. Инструментами для достижения целей в вопросах защиты детей Матвиенко назвала нацпроекты, которые до 2024 года должны направить Россию на путь развития. Однако, чьих именно детей защищает палата, Матвиенко уточнять не спешит.

Самими незащищёнными сегодня являются дети-сироты. Выпускаясь из детдомов, они предоставлены сами себе. По данным Счётной палаты, в 2019 году 168 тыс. человек ожидают жильё от государства (в 2018 году СФ «заботился» о 250 тыс. бездомных сирот). Но дождутся ли – риторический вопрос. Не лишним СФ будет обратить внимание на условия в самих детдомах. Уничижительное отношение воспитателей, а также повальная антисанитария привели к тому, что во время последней проверки 15 детей отправили в Москву на экстренное лечение из Смоленской, Брянской, Иркутской, Владимирской и других областей.

Детям, проживающим в семьях, тоже приходится несладко. Если опустить факт о нищенских зарплатах населения, дети с пелёнок сталкиваются с бюрократией и поборами. «За роддом заплати, за садик заплати, за школу 11 лет плати, за университет заплати, плати-плати-плати», - жалуются родители в соцсетях. Даже в Москве, где за 2018 год построили 21 детсад и 9 школ, родители плачутся от того, что становиться в очередь в «сад» приходится до зачатия самого воспитанника. Что говорить о провинции, где ребёнок начинает рыдать после вопроса о «счастливом детстве».

Ситуацию якобы улучшают нацпроекты, которые продвигает СФ. Например, раздача орденов «Родительской славы», соответствующие выплаты, подаренное жильё и микроавтобусы, как в Санкт-Петербурге в преддверии выборов, льготы, в том числе, на детский отдых чиновники устраивают для отчётности. После последней церемонии награждения орденами «Родительской славы» многие россияне попытались узнать, чем их соседи, вдесятером прозябающие в полуразрушенном доме, хуже тех, кого всё-таки посчитали достойным награды.

Стоит отметить, что ипотечная политика, кредитование малоимущих семей и всеобщая бедность испугала даже главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, которая назвала динамику убийственной для российских банков. Очевидно, слова чиновницы не являются для госаппарата признаком неэффективной заботы о детях.

О льготах тоже много говорить не приходится. Вспомнить хотя бы случай из Брянска, где путёвки в Турцию, выделенные детдомовцам, раздали детям в «золотых» пелёнках. Депутатские отпрыски, например, дочь Дмитрия Пескова Лиза и десятки её друзей, точно не нуждаются государственной поддержке. Их социальные сети пестрят отдыхом на самых дорогих курортах. Даже наследница Алексея Навального собирается за папины «гроши» 4 года учиться в Стэнфорде и выживать в США. Или взрослые дети Владимира Жириновского с их общими десятками объектов недвижимости в Испании. Какую ещё методику «заботы о детстве» Валентина Матвиенко сможет предложить россиянам в 2019 году, покажет время.