Дмитрий Медведев: Нужно набраться терпения в отношениях с Украиной

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Владимир Зеленский не сделал пока никаких шагов в сторону восстановления отношений двух государств, заявил премьер-министр.

Если у украинской стороны будет желание, они сами предпримут первые шаги. Звучащие из Киева громкие заявления весьма противоречивы, реальных действий пока не наблюдается. Впрочем, отметил Дмитрий Медведев, он не испытывает иллюзий, но делать выводы еще рано - нужно набраться терпения в отношениях с Украиной, резюмировал политик.

Премьер-министр считает преждевременными и недальновидными перестановки в группе переговорщиков. В частности, исключение Виктора Медведчука из их числа. Эту информацию подтвердили в администрации президента Украины, и сам политик. Со слов Медведчука, он больше не может представлять интересы государства по причине имеющихся разногласий с Зеленским в ряде принципиальных вопросов.

С 2014 года Медведчук активно участвовал в переговорном процессе между ОБСЕ, официальными властями Украины, и самопровозглашенными республиками Донбасса. Также координировал процесс обмена пленными, и вопрос возвращения на родину военнослужащих ВСУ.