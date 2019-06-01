Каждый тянет свой агрохолдинг?: Глава Минсельхоза Патрушев стал «фартовым» для «Мираторга»

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Экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачёв умножил активы своей компании вдвое, теперь этим же в интересах «Мираторга» может заниматься его преемник.

Год назад начало работу обновлённое правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Одним из тех, кто не смог сохранить свой пост в новом составе кабмина стал Александр Ткачёв, три года возглавлявший Минсельхоз РФ. Одним из поводов к отставке министра эксперты называли скандальное видео, где он в частном самолёте в компании вице-премьера Аркадия Дворковича хвастает неким «аграрным лобби». И это не удивительно, ведь компания семьи руководителя ведомства «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в первый же год работы Александра Николаевича удвоила объём земель, массово скупая участки на юге России.

Но времена меняются, а с ними и министры сельского хозяйства. Место Ткачёва занял председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. Чиновник быстро вошёл в курс дела и принялся решать насущные проблемы, но, в первую очередь, озаботился интересами крупных компаний. В частности, глава Минсельхоза Патрушев стал «фартовым» для «Мираторга».

В ноябре его ведомство предложило резко сократить импорт говядины из-за границы на более чем 40%. Нет сомнений, что такое решение, в первую очередь, благоволит интересам крупнейшего производителя мяса в России. «Мираторг» также поддержал предложение Минсельхоза Патрушева ограничить ввоз продуктов личного пользования из-за границы, чем спровоцировал большой скандал. Поразительно, почему вдруг министр начал работать в направлении, смежном с интересами крупного агрохолдинга? Может быть просто совпадение?

Показательным можно также считать прирост земель «Мираторга» в период работы Патрушева в Минсельхозе. Если раньше равных в скупке участков сельскохозяйственного назначения не было равных «Агрокомплексу им. Н.И. Ткачева», то с приходом нового министра в лидеры резко вышел «Мираторг». За прошлый год компания нарастила земельный банк в полтора раза - с 676 тысяч га до 1 млн.

С чем связан такой прорыв, можно лишь догадываться. Весной ходили слухи о родстве владельцев «Мираторга» с женой Дмитрия Медведева, но в правительстве их сразу же опровергли. Может быть, это Патрушев идёт по пути предшественника Ткачёва? Тогда выходит, что каждый министр тянет свой агрохолдинг? Хочется верить, что это лишь совпадение и Дмитрий Патрушев уделяет внимание не только «правильным» компаниям, но всем, кто нуждается в помощи и развитии.