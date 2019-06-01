Второй Николай II? Рейтинг доверия к Путину снизился из-за «жадного» правительства – россияне

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Президент делает все возможное для улучшения жизни населения, но «прожорливые» высшие чины ему вечно мешают, уверены граждане.

ВЦИОМ на днях опубликовал динамику доверия к некоторым российским политикам. Так, рейтинг Владимира Путина достиг исторического минимум – всего 30,5% россиян готовы следовать его указам без вопросов. Всего год назад популярность главы государства была гораздо выше и составляла почти 50%. Многие связывают это с принятием пенсионной реформы и повышением налогов. Однако, некоторые россияне считают, что проблема совершенно в другом.

Так, в соцсетях было озвучено мнение, что рейтинг доверия к Путину снизился из-за «жадного» правительства. Ведь бюрократический аппарат за много лет в России разросся до гигантских размеров и это мешает проводить реформы быстро и качественно. Тем более, что именно правительство не дает Владимиру Владимировичу улучшать жизнь россиян, хотя он очень старается, считают они.

Так что, Владимир Путин второй Николай II? Ведь если посмотреть с точки зрения истории, крестьяне также думали, что «царь-батюшка ничего не знает». Однако здесь утверждать наверняка нельзя, так как правительство – это приближенные к Путину люди и благодаря его авторитету вряд ли бы делали что-то ему наперекор, только если не за спиной. Но правда рано или поздно всплывет на поверхность, и тогда нерадивые чиновники будут наказаны так же, как и их предшественники.

Впрочем, новый рейтинг, озвученный, но не исправленный на сайте, ВЦИОМ легким движением руки превращен в 72% доверия. Как? Формулировки - наше все, и в данном случае запрос Дмитрия Пескова на объяснение причин падения рейтинга был трактован именно в сторону его искусственного повышения. Но разве это исправляет ситуацию?