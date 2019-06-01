Дров нищим наколет, контракты нужные подпишет: «Газпром» может проталкивать своего губернатора в Петербурге

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Зятю врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «Газпром» отдал свою «дочку», а критиковавшей чиновника Ксении Собчак мог «заткнуть рот» назначением на «хлебную» должность.

В России приближается период выборов глав регионов, к которому внимание традиционно привлечено очень большое. Новые руководители субъектов РФ будут на местах регулировать отношения с населением в ближайшие несколько лет, а потому данный процесс имеет серьёзное значение как для власти, так и народа. Одним из ключевых регионов при этом будет Санкт-Петербург, настроения в котором всегда имели влияние на общую картину в России.

Наиболее вероятным победителем выборов здесь эксперты называют нынешнего врио губернатора Александра Беглова. Несмотря на то, что чиновника долго считали человеком Кремля, не исключено, что сейчас он двигается в фарватере получастных структур. В частности, «своего губернатора» в Петербурге на пост может проталкивать «Газпром».

Госкорпорация давно вышла за пределы полного контроля государства и правительства и имеет возможность самостоятельно формировать свою политику на международной арене и внутри страны. Санкт-Петербург же для «Газпрома» имеет важнейшее значение и не только потому, что корни его руководства уходят именно сюда. Город выгоден компании и с экономической точки зрения – цены здесь всё же ниже московских и договориться проще. Здесь «Газпром» может основать свою личную столицу, не зря же именно в Петербурге готовятся открыть центральный офис компании – крупнейший небоскрёб Лахта-центр.

И здесь газовому гиганту очень бы пригодился «ручной» губернатор. Таковым может стать как раза Александр Беглов. Ранее его никак не связывали с энергетической компанией, но с приходом на должность врио главы Петербурга, эти связи появились. В частности, зять Беглова внезапно получил назначение в местную «дочку» компании «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Уже через пару месяцев после этого чиновник подписал с «Газпромом» крупный контракт на сотрудничество в разных сферах и весьма комплементарно высказывался. За критику «Газпрома» Беглов даже уволил помощника – чтобы не злить «друзей».

В плане надёжности и преданности, кажется, Александру Дмитриевичу просто нет равных. Тем более, он тонко чувствует баланс народной любви и интересов крупных корпораций. Показательным является случай, когда врио губернатора лично помог с твёрдым топливом пенсионерке, живущей в хижине напротив строящегося шикарного Лахта-центра. И дров нищим Беглов наколет, и контракты нужные для «Газпрома» подпишет. Чем не идеальный губернатор?

На этом фоне не менее подозрительно выглядит позиция известной петербурженки Ксении Собчак. Телеведущая прошлой зимой принялась нещадно критиковать Беглова, защищая родной город. Нескончаемый шквал критики лился на дружественного «Газпрому» врио губернатора со всех соцсетей Ксении.

Однако уже весной Собчак внезапно замолчала по поводу промахов Беглова, хотя до этого посвящала ему едва ли не каждый пост в своих медиа. Выяснилось, что журналистка получила от «Газпрома» приглашение занять пост генпродюсера канала «Супер», входящего в структуру «Газпром Медиа Холдинга». Не исключено, что таким образом Ксении «заткнули рот», запретив портить репутацию и рейтинг Беглова.