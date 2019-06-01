Заморозят и вышлют: В США рассказали о пяти видах санкций в отношении «Северного потока-2»

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Поводом для санкций достаточно будет лишь подозрения в содействии строительству газопровода.

В Сенате США разрабатывается законопроект, который предполагает пять видов санкций против компаний или физических лиц, прямо участвующих или содействующих строительству «Северного потока-2». В их числе могут оказаться те, кто оказывает юридические или страховые услуги организациям, прокладывающих трубы по дну Балтийского моря на глубине свыше 30 метров. При этом, средний показатель глубины для газопровода является около 50 метров.

Именно против этих компаний и будут применены санкции в первую очередь. В отношении них может быть использованы запреты в лицензировании, кредитовании, экспортировании товаров и технологий, взаимодействие с госдолгом или федеральными средствами США, инвестировании и заключении контрактов. Кроме этого, счета фирм или физических лиц, причастных к прокладке трубопровода в морском сегменте «Северного потока-2», заморозят, а их самих вышлют из США.

В Сенате ранее рассказали, что санкции могут быть применены против некоторых итальянских и швейцарских компаний. Очевидно, что Вашингтон от слов переходит к делу и пытается вынудить организации стран ЕС отказаться от участия в строительстве газопровода. При этом, США продолжает попытки навязать Европе свой сжиженный природный газ по цене, значительно превышающей российский. В Москве поведение США называют проявлением недобросовестной конкуренции, затрудняющей ввод в действие «Северного потока-2», как было намечено планами, к началу 2020 года.