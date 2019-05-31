«Только после Лебедева и Песковой»: Россияне рассказали, когда согласятся поддерживать сербов в Косово

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Высказывания одиозного политика Жириновского насчет помощи «братьям-славянам» не оставило граждан РФ равнодушными.

Не прошло и нескольких часов после того, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил о своем участии в защите сербов в Косово. Он добавил, что если сербы попросят у России помощи от западных агрессоров, то, вероятнее всего, Кремль одобрит вмешательство в опять разгорающийся конфликт. Однако россияне оказались не столь рьяно настроены на очередную чужую междоусобицу и свое в ней участие. Большинство из пользователей, ознакомившихся с постом депутата ГД РФ, заявили, что устали от чужих войн и призвали Владимира Вольфовича не решать за них.

По их мнению, помощь другим государствам слишком дорого обходится самим гражданам России, которые живут практически за чертой бедности на фоне растущих цен на коммунальные услуги, продукты питания и медицинское обслуживание. «Лучше нам окажите помощь! Легко быть хорошими за счет своих людей», - сыпали подписчики гневными комментариями. «Надо будет твоего сына на передовую», - ответили на призыв Жириновского другие пользователи.

Остальные комментаторы предпочли продолжить «список добровольцев». Они включили в него не только вышеупомянутого депутата Игоря Лебедева, сына Владимира Вольфовича, но и дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова - Лизу, генпрокурора РФ Игоря Чайку и одного из богатейших предпринимателей России Игоря Роттенберга.

Некоторые из комментаторов подчеркнули, что разговор о военной и гуманитарной помощи сербам пока преждевременный, так как они ни о какой помощи не просят. Нашлись и такие юзеры, которые выразили готовность идти в Косово для защиты притесняемых сербов с «шашками наголо». Однако такие остались в меньшинстве. По численности их затмили те фолловеры, которые обещали отправиться «в загранку» «только после Лебедева и Песковой».