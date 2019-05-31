Ещё и узурпатор: Против Порошенко возбудили уголовное дело

Сегодня, 17:45

В коллекцию уголовных дел бывшего президента Украины добавилось дело о захвате власти.

Украина никак не отпустит своего прошлого президента. Им продолжает заниматься государственное бюро расследований. Сейчас ему приписали узурпацию власти и завели уголовное дело. Эту информацию предоставил юрист Андрей Портнов, занимающий должность замглавы администрации при президенте Викторе Януковиче.

Сейчас Петру Порошенко вменяют ещё и захват власти в суде. Заявление гласит о подозрении в том, что экс-президент оказал влияние на выбор кандидатур в члены Высшего совета правосудия.

На данный момент, у Петра Порошенко в коллекции несколько уголовных дел: провокация в Керченском проливе, злоупотребление властью при назначении должностей в «Центрэнерго», «отмывание» денег на сумму около 300 млн долларов. И вот сейчас добавили ещё захват судебной власти. Интересно, как долго будет расти коллекция Порошенко?