Новая «Буря»? Жириновский продолжает нагнетать обстановку в отношениях Сербии и Косово

Сегодня, 15:04

Глава ЛДПР никогда не отличался особо миролюбивыми заявлениями, потому его выступление лишь усугубляет отношения враждующих регионов.

С самого утра на просторах своих социальных сетей Владимир Жириновский выступил с заявлением о том, что вместе со своими единомышленниками собрался у посольства Сербии, дабы оказать «братьям-славянам» поддержку. Касается это заново разгорающегося конфликта с Косово. Поддержка для Жириновского это, безусловно, вещь крайне относительная. Потому он тут же начал накалять градус, говоря о том, что ЛДПР отказывается признавать республику Косово отдельным государством, потому как якобы невозможно создать новую страну на базе уже существующей.

Косово, по словам Жириновского, является собственностью «православных сербов», а не мусульман, которые, как утверждает политик, проводят захватническую политику, вытесняя с исконных земель коренное население. Также он добавил, что искренне надеется на то, что Сербия попросит поддержки у руководства России. Таковую Владимир Вольфович пообещал предоставить.

Неужели Жириновский не понимает, что подобной риторикой еще больше настраивает одну сторону против другой? Или же одиозный политик делает все для того, чтобы в сербском регионе разгорелась новая операция «Буря»? В любом случае, главе ЛДПР следует снизить накал своих слов, потому как в дело также вмешался глава МИД РФ Сергей Лавров, который рассказал о том, что «косовские власти совсем отбились от рук». Возможно, это указывает на то, что вскоре в диалог государств может вмешаться и Россия. Реакция Лаврова не оставляет вариантов, чтобы гадать, на чью же сторону станет Кремль.