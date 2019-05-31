Савченко: Армейские склады в Балаклее были взорваны по приказу Порошенко

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Результаты экспертизы, установившей причины пожара повлекшего взрыв боеприпасов, были сфальсифицированы, заявил политик.

Уверенность Надежды Савченко основывается на, якобы, имеющихся в ее распоряжении настоящих экспертных заключениях. Которые, со слов депутата, должны быть опубликованы Государственным бюро расследований.

Помимо бывшего президента Украины, Петра Порошенко, Савченко обвинила в сокрытии правды Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, и Генерального прокурора Юрия Луценко, знавших о фальсификации и промолчавших.

Со слов Надежды Савченко, она в то время находилась в Балаклее, общалась с очевидцами. Складам предстояла ревизия, целью которой было установить комплектность вооружения и его боеготовность. В ревизионную комиссию должны были войти представители европейских партнеров, и тогда скрыть огромную недостачу вооружения было бы невозможно.

Пожар на складах в Балаклее, Харьковская область, произошел в марте 2017 года. Из-за сильнейшей детонации боеприпасов, властям пришлось эвакуировать более 35 тыс. жителей. Эвакуировано было все население из десятикилометровой зоны горящего военного объекта. Официальная версия причины пожара, озвученная представителями силовых органов – поджег при помощи дронов-беспилотников.