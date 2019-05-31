3 млрд за «металлолом» - Депутат Рады рассказал о судьбе украинской ГТС

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Добыча газа Украиной на собственной территории провалилась, а хваленые поставки топлива из Европы достигли неподъемных цен.

Депутат Рады рассказал о судьбе украинской ГТС. Член партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович отметил, что украинской газотранспортной системе грозит судьба металлолома уже в начале следующего года. Всему виной отсутствие договора о транзите газа с Россией. Рабинович сообщил, что без этого документа Украина «не существует».

Все газоснабжение Украины стоит под угрозой, а ответственность за это будут нести простые граждане. Как передает Рабинович, украинцы вынуждены будут доплачивать 3 млрд за «металлолом», которым может стать ГТС. В «Нафтогазе» уже давно поговаривают о дополнительном миллиарде долларов на транзит российского газа окольными путями.

Украинский «Нафтогаз» ранее анонсировал собственную добычу топлива на своей территории. Предполагалось, что это даст стране 20 миллиардов кубометров уже к следующему году. Однако, по словам депутата Рады, и эти планы потерпели крах.

Платить дополнительные 3 млрд за «металлолом» Украина вынуждена из-за своего решения в ноябре 2015 года. Тогда прямая закупка газа у России была остановлена по решению киевской власти. С того момента Украина все же использует российский газ, но закупленный у Польши, Венгрии и Словакии. В «Нафтогазе» признают, что такая «обида» обходится чрезвычайно дорого, но новый договор заключать не торопятся из-за «агрессии» РФ на Донбассе.

Превращение ГТС в металлолом – новый знак для нынешней украинской власти во главе с Зеленским. Ведь не стоит забывать и о «Северном потоке-2». Его готовность обещают уже на начало 2020 года. Прекращение транзита газа через Украину обойдется стране в 2 млрд долларов в год. Есть вероятность, что Киев сможет получать топливо из Словакии, но это будет носить характер полной зависимости. Словакия сможет устанавливать собственную цену на газ, используя безвыходное положение Украины.