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Популярные российские актёры с готовностью снимаются в антироссийских фильмах за границей.

Длящийся шестой год вооружённый конфликт на юго-востоке Украины не только породил ситуацию гражданской войны в одной из крупнейших стран Европы, но и обострил до предела отношения России и стран Запада.

Пытаясь объяснить резкое неприятие российской позиции по Крыму и Украине, оправдать санкции против России, страны Запада пошли на откровенное нагнетание антироссийской истерии в мировом обществе. За прошедшие шесть лет Россию обвиняли во всех смертных грехах: сбитие малазийского Боинга над Донбассом, вмешательство в президентские выборы в США, попытка убийства разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Но кроме отдельных кризисных моментов, антироссийская пропаганда использует инструменты постоянного нагнетания антирусских настроений, с помощью кино.

Подобно кинпородукции времён Холодной войны между СССР и США, современный западный кинематограф пытается изо всех силу убедить своего зрителя в перманентной враждебности России ко всему живому. Фильмы, типа «Красный воробей» показывают всемогущество российских спецслужб, построенное на терроре и страхе, которое опутало собой все сферы жизни Запада, подобно щупальцам спрута. Фильмы же вроде «Донбасса» белорусского режиссёра Лозницы, удостоенного множества наград на Западе, просто показывают русских отсталыми «совками» и недалёкими «ватниками», которые пытаются «оккупировать» Украину просто потому, что русские – злые, ограниченные и агрессивные. Получается, что отечественные актёры помогают Украине в антироссийской пропаганде.

Примечательно то, что в антироссийских фильмах активно снимаются российские актёры. Ведь, как говорил министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс «чтобы в ложь поверили, в неё надо добавить щепотку правды». В качестве «щепотки правды» выступают российские актёры, убедительно играющие русских.

К таким актёрам можно отнести «звёзд» фильма «Донбасс» всё того же Лозницы: Борис Каморзин, Сергей Русскин, Константин Итунин. Сам фильм «Донбасс» показывают «ужасы российской оккупации Донбасса», а снявшиеся в нём актёры продолжают совершенно спокойно играть в отечественном кино. Ведь родина там — где платят.

Конечно, актёров тоже можно понять – если не сниматься, то просто не на что будет жить. Но при этом люди, участвующие в подобных антироссийских проектах, забывают про то, что надо не только уметь зарабатывать деньги, но и нести ответственность за свои поступки. Ведь именно такие фильмы воспитывают непримиримых карателей Донбасса, готовых залить весь юго-восток Украины, лишь бы жить в стране «без москалей и сепаров».