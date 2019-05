Конец старой Европы: американка рассказала правду о засилии беженцев

О демографической катастрофе, происходящей в Европе, заговорили даже по ту сторону Атлантики.

Воспетые в песне Ausländer немецких музыкантов Rammstein мигранты, путешествующие от страны к стране, стали визитной карточкой современной Европы. Правительства европейских стран пускают с каждым годом всё больше и больше мигрантов из стран Азии и Африки к себе. Многие аналитики говорят о том, что настаёт конец старой Европы – мигрантов с каждым годом становится всё больше и больше, на фоне стареющего населения Европы. К тому же, молодые европейцы не стремятся обзаводиться крепкими семьями с большим количеством детей.

Такая политика великого демографического замещения вызвана необходимостью заменить кем-то на низкооплачиваемых и грязных работах коренных европейцев, но в то же время она несёт в себе и опасные тенденции.

С одной стороны, рост мигрантов влечёт за собой рост преступности, вызванный сложностями адаптации к существующим в Европе правилам жизни. Помимо прочего, так как большая часть мигрантов является выходцами из мусульманских стран Северной Африки и Ближнего Востока, то вместе с ними в Европу попадают идеи радикального исламизма, которые конвертируются в теракты.

С другой стороны, ответной реакцией раздражённых европейцев становится рост ультраправого насилия ярким примером которого можно назвать бойню в мечети новозеландского города Крайстчёрч, устроенную австралийским неонацистом Брентоном Торнтоном.

Проблема демографического замещения коренного населения Европы приобрела столь большие масштабы, что её заметили даже на другом континенте. Молодая консервативная американка рассказала правду о засилье беженцев в Европе. В своём twitter-аккаунте Эштон Блейз привела фото учащихся обычной школы в Ирландии, среди которых большинство составляют чернокожие африканцы. По её словам данная картина стала привычной не только для Ирландии, но и для европейских стран, в целом.

This is an elementary school in Ireland. Within a decade I guarantee the Gaelic language and culture will cease to exist. pic.twitter.com/yM342JyxAT