Пора повышать зарплаты: Песков мог догадаться, как поднять рейтинг Путина и угодить населению

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Задача перед правительством - дать людям понять, что их слышат, чтобы «цифры» президента стали положительными.

Только вчера на всю страну прогремели сообщения о том, что рейтинг Владимира Путина достиг исторического минимума, как на следующий день от Кремля тут же последовала масса комментариев. В первую очередь, с журналистами пообщался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его интересует, действительно ли те цифры рейтинга президента, что опубликованы ВЦИОМ, соответствуют действительности. Тем не менее, на этот раз он решил также уделить внимание и простым россиянам.

Вероятно, опытный политик Песков понял, что ситуацию с падающим показателем доверия Путину следует спасать, и как можно быстрее. Поэтому он применил «козырь» и заявил, что Кремль глубоко обеспокоен вопросом падающих зарплат россиян. Даже пресс-секретарь понимает, что самый просто метод повышения рейтинга Владимира Путина в сложившихся условиях – это понимание того, что пора повышать зарплаты населению. Более того, Песков утверждает, что Кремль оценивает ситуацию с благосостояние россиян трезво, но обладает четким планом решения сложившейся проблемы. Что ж, хотелось бы верить, что эти слова не связаны только с внезапно упавшим рейтингом Владимира Владимировича. Помимо этого, уже сейчас публикуются новые видео, в которых опровергается падение и все выставляется едва ли не ошибкой экспертов.

Стоит отметить, что накануне Росстат поделился сведениями о том, что более чем половине российских семей хватает средств только на еду и одежду. Все, что за этой гранью – будь то смартфоны, мебель или прочие товары долгого пользования, им недоступно. Совпадение или нет, но вскоре показали свои «цифры» президента ВЦИОМ. Оказалось, что рейтинг российского лидера еще никогда не был таким низким. Естественно, в Кремле ситуацией обеспокоились, а потому подобными «беспокойствами» показывают народу, что слышат его.