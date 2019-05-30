«Ему не нужен мир»: Медведчук объяснил тайный смысл приезда Зеленского в Донбасс

Сегодня, 15:07

Новоизбранный президент не собирается прекращать убийства в регионе, считает политик.

Виктор Медведчук, один из немногих дружественно настроенных к России украинских политиков, объяснил, какой тайный смысл стоит за приездом Владимира Зеленского в города Счастье и Станица Луганская, Луганской области, накануне. Сделал своё заявление Медведчук в рамках эфира ток-шоу «Время покажет», где назвал приезд Зеленского в Донбасс «пиар-ходом».

Украинский политик считает, что ему (Владимиру Зеленскому) сегодня мир не нужен. Об этом говорят юристы его команды, и сам президент. Кадры его посещения неспокойной территории могут получить продолжение в двух сценариях: либо бывший комик забудет о проблемах и нуждах фронта, либо условия проживания военных на «передке» вскоре изменятся, что может означать только продолжение конфликта и далеко нескорое наступление мира на востоке страны.

Также Медведчук отметил, что Зеленский продолжит путь предшественника – Петра Порошенко, который якобы собирается спасаться бегством в Лондон. Новоизбранный президент отметает вариант федерализации Украины и предоставления Л/ДНР особого статуса автономии. Это можно проследить в статьях журналистов, которые на Украине до сих пор работают по «темникам» времён Порошенко и пишут угрожающие статьи об убийцах из Донбасса, которые будут устраивать рейды и диверсии в домах гражданских, при этом оставаясь ненаказанными украинским судами.

Отметим, что по последним социологическим опросам от 18 мая партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – за жизнь» занимает второе место в рейтинге лидирующих политсил, способных выиграть выборы в Верховную Раду. Успех «Оппозиционной платформы» может изменить как риторику самого «гаранта», так и всего правительства.