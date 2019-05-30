Карты вскрыты. Ненецкий депутат от КПРФ заявила о нелюбви к России

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Женщинам не удаётся долго скрывать свои истинные чувства, что сыграло с депутатом от КПРФ злую шутку.

Депутат от КПРФ в Ненецком автономном округе подпортила репутацию Коммунистической партии своим млением о России. Мадам представляющая партию, которая так рьяно стремится к власти, занимает не последнее место в Госдуме - так отзывается о своей стране. Теперь все карты вскрыты, кто находится на самом деле в коммунистической партии.

Ненецкий депутат от КПРФ заявила о нелюбви к России на просторах социальных сетей. Она прокомментировала запись одного из пользователей соцсети о том, что такое оппозиция и кто её кормит. По мнению пользователя - это те, кто кричит о любви к России «из-за бугра» но при этом поливает её грязью за счёт каких-то заокеанских средств. Депутат Ольга Карпова не согласилась с утверждением, и решила поделиться сокровенным:

«Живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя! Забугром даже не бывала! Россию не люблю! К кормушке не лезу! Глупость написали!» - парировала депутат.

Комитет по этике уже созван, а даме грозит исключение из партии. Хоть она и попыталась оправдаться, пояснить, что «любовь к России и патриотизм - разные вещи», но вряд ли уже это поможет. Теперь бы принять закон об оскорблении страны и граждан депутатами.