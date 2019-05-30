«Отпустите грехи, батенька»: Макаревич после концерта в Кремле может попросить у Путина прощения

Сегодня, 12:42

Последние пять лет Макаревич регулярно становится жертвой травли, однако, грядущий концерт в Кремле может серьезно изменить это положение.

Андрей Макаревич, лидер одной из самых старых рок-групп России «Машина Времени», с самого начала конфликта РФ и Украины уверенно занял позицию Киева. Естественно, с того момента на него срывались на просторах социальных сетей, телевидения и прочих ресурсов массовой коммуникации те, кто считает выбранный Россией в эти годы политический курс правильным. Теперь же ситуация может несколько измениться.

Внезапное объявление того, что 12 июня Макаревич, который якобы находится в немилости у российского правительства, будет выступать у стен Кремля, стало для его защитников и противников большой новостью. Музыканту однозначно следует обратиться к Путину со словами прощения. С российским президентом они старые знакомые, но из-за критики Макаревича, эта дружба сошла на нет. Если же Макаревич обратится к президенту со словами, в духе: «Отпустите грехи, батенька», он однозначно сможет вернуть себе доброе имя. Несложно представить, что Владимир Путин, заступившийся за музыканта, тут же «заткнет рты» всем ненавистникам лидера «Машины времени».

Стоит отметить, что ранее Макаревич уже обращался к президенту Путину, но в формате открытого письма. Там он много говорил о том, что его искренне оскорбляют слова публики, что он якобы «пособник фашистов», «предатель» и все в этом роде. Личная беседа явно решает куда больше, потому Макаревич обязательно должен воспользоваться выпавшей ему возможностью, чтобы перепрыгнуть из статуса «врага народа» обратно в звание заслуженного артиста страны.