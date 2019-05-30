«ЖэПа Украины»: Певица Ольга Полякова создает свою партию

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Политическая жизнь Украины стремительно превращается в ещё одну сферу шоу-бизнеса.

После того как президентом Украины с шокирующим публику результатом стал не профессиональный политик или управленец, а профессиональный артист-комик Владимир Зеленский, многие аналитики начали говорить о начале «новых времён» для этой постсоветской страны.

По всей видимости, вдохновившись успехом коллеги по шоу-бизнес цеху, певица Ольга Полякова создаёт свою партию. С таким заявлением она выступила на своей странице в социальной сети Facebook и на Форуме женского партнёрства Украины.

Новая партия, как заявила Полякова, будет называться «ЖэПа Украины» – Женская партия Украины. Название, с лёгким налётом эпатажа и запретной в политическом языке лексики, должно привлечь к партии внимание рядового жителя страны и как первоначальный способ привлечения людей сработает неплохо. Но что же партия может предложить тем, кто захочет связаться с ней?

Ольга Полякова, в своём заявлении, сообщила городу и миру, что её партия будет первой партией женщин на Украине. Заявление Поляковой выдержано в лучших традициях современно и жутко модного феминизма: женщинам пора решать политические вопросы самим, взять на себя бразды правления, не боятся смелых решений и так далее. Однако, всё это общие фразы, которые могут понравиться западным партнёрам, но не говорят ничего конкрентно.

Ольга Юрьевна Полякова является уроженкой Западной Украины (конкретно – города Винница) и дочкой кадрового украинского дипломата. Всю свою жизнь она росла в семье, для которой ценность украинского государства, как государства украинцев была самоочевидной, ведь иначе её отец лишился бы престижной дипломатической работы.

Винница, как и Западная Украина, в целом, является одним их очагов самой худшей, почти неонацистской формы украинского национализма, согласной на физической уничтожение всех не-украинцев. О том, каковы её взгляды по вопросу конфликта на Юго-востоке Украины может сообщить собственная песня Поляковой «Асталависта, сепаратиста».

Получается, что Ольга Полякова, прикрываясь феминизмом и красивыми словами о правах женщин, пытается создать ещё одну небольшую, но очень националистически настроенную партию, которая будет поддерживать «президента мира» среди женского электората Украины, в том случае, если Зеленский решит, что лучший способ добиться мира – победа в войне. Учитывая то, что когда-то по такому сценарию прошёл Порошенко, то нельзя исключать того факта, что для Зеленского тоже близится день начала боевых действий на Донбассе. А это не только новые бои, но и новые вдовы.