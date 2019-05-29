ВШЭ закрыла известное ток-шоу из-за координатора штаба Навального

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Студенты ВШЭ сообщают, что разочарованы действиями руководства. Подтверждение пока не последовало.

Координатор и юрист штаба Алексея Навального и самовыдвиженец на выборы в Мосгордуму, Любовь Соболь сообщила о неприятном инциденте, в который её впутало руководство Высшей школы экономики. Под крылом ВШЭ уже три года действует очень успешный проект – ток-шоу «В точку! Персона». Чтобы понять размах студенческой задумки, стоит взглянуть на разношёрстный список гостей.

Очередной собеседницей в студии 30 мая должна была стать и Любовь Соболь. Но внезапно координатору ФБК сообщили, что известное ток-шоу решено было закрыть. Соответствующий приказ поступил якобы от руководства вуза.

Официальные веб-страницы ВШЭ и самого проекта пока не подтверждают эту информацию, но некоторые студенты отозвались на новость и передают, что это правда, и сейчас администрация якобы думает, как преподнести эту информацию обществу. Возможно, ток-шоу всё же закрывать не станут, но существенно ограничат список гостей, которых позволено будет приглашать.

На завтра была приглашена в ток-шоу "В точку! Персона", снимают ребята из департамента медиа Высшей Школы Экономики. Предыдущие гости: Слепаков, Меладзе, Губерниев и др. Сегодня сообщают: "руководство университета вчера неожиданно закрыло наш проект, который мы вели 3 года". 🤔 — Соболь Любовь (@SobolLubov) May 29, 2019

Удивительным также кажется молчаливое согласие медиа-руководства «В точку! Персона». Шефство на себя взял журналист Сергей Корзун — основатель и первый главред оппозиционной радиостанции «Эхо Москвы» и профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Департамента медиа Высшей школы экономики.