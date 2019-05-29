Надсмотрщик от Сороса: В Сети раскрыли тайну возращения Саакашвили в Украину

Сегодня, 18:53

Американцы могли отправить экс-президента Грузии в Киев, чтобы Зеленский не переметнулся к Путину.

Уже меньше, чем через два месяца в Украине пройдут досрочные выборы в парламент. Избирательная кампания стартовала сразу и даже как-то скомкано, но некоторые политики уже успели отреагировать на это, даже будучи за тысячу километров от Киева. К примеру, бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и еще вчера человек без родины, оперативно прибыл в столицу Украины, чтобы принять участие в выборах. Михаил Саакашвили собирается войти в Верховную Раду как лидер партии «Движение новых сил». В аэропорту бывшего грузинского лидера встречали не только толпы журналистов, но и простые граждане. Его фотографировали на камеры мобильных телефонов, в его честь устроили песни и пляски, а сам политик и теперь уже вновь украинец даже прослезился и на ломанном-украинском начал говорить о своих кровных связях с вновь приобретенной родиной.

Тем не менее, большинство пользователей Сети не поддались лирическому настроению, и в любовь Саакашвили к Украине ни на минуту не поверили. Пользователи Сети раскрыли тайну возвращения опального главы ОГА в Киев и пришли к выводу, что экс-президент Грузии приехал как смотрящий от знаменитого американского финансиста Джорджа Сороса. Существует гипотеза о том, что цветные революции как в Грузии, так и в Украине и еще в ряде стран профинансировал именно Сорос. Поэтому легко предположить, что ему важно уберечь Украину от сближения с Россией, ведь это грозит финансисту потерей инвестиций. У пользователей появилась теория, что Саакашвили будет присматривать за новым украинским президентом Владимиром Зеленским и «не даст ему наделать глупостей». Не исключено, что повторное предоставление одиозному политику украинского гражданства со стороны Зеленского стало вынужденной мерой – на не просто надавили американские кураторы. О том, что Владимир Александрович не слишком уважает «Михо» свидетельствует его сатирический номер от 2017 года, в котором он выставил Саакашвили неким Остапом Бендером нового времени.

Отмечается, что даже Трамп не смог помешать возвращению экс-президента Грузии, поскольку его зять Джаред Кушнер ходит у Сороса в должниках. Выбор Саакашвили, как агента финансиста, пользователи аргументируют тем, что его жена, Сандра Рулофс, является доверенным лицом Сороса, а сам «Михо» еще не компенсировал финансисту потраченные им 40 миллионов долларов США на революцию роз в Грузии.