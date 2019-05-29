Шутки кончились: Команда Зеленского направила в Раду закон об импичменте

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Представитель президента Украины просит депутатов не затягивать с принятием законопроекта перед уходом с постов.

Полномочный представитель Зеленского Руслан Стефанчук заявил на брифинге в среду, 29 мая, что в Верховную Раду от команды «Зе» был направлен закон об особой процедуре отстранения президента от занимаемой должности, или проще – импичменте. Ожидается, что депутаты Рады должны принять закон в ближайшие сроки.

При этом, передавая слова Владимира Зеленского, Стефанчук напоминает депутатам Рады 8-го созыва о необходимости также принять законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и внесённый вскоре законопроект наказании за незаконное обогащение, который ранее на Украине отменили. Зеленский, в свойственной ему киношной манере, рассчитывают, что вразумившиеся депутаты примут два закона одновременно – об импичменте и снятии неприкосновенности с депутатов.

Отмечается также, что аналогов законопроекта Зеленского в Раде нет, поэтому его рассмотрение крайне необходимо, поскольку может занять много драгоценного времени и оттянуть реформы. Напомним, что Владимир Зеленский желает поместить управление страной в смартфон и максимально привлечь к руководству простой народ. Для этого ему необходимы радикальные изменения в госустройстве.

Очевидно, шутки для украинских слуг народа кончились и началась суровая реальность с исполняющим обещания президентом. Законопроекты, внесённые командой Зеленского, были озвучены им на инаугурации. Вместе с тем экс-комик пообещал, что других законопроектов на столах у депутатов до роспуска быть не должно.